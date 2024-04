Foto: Groningen Bereikbaar

Van maandag 8 april 06.00 uur tot zaterdag 20 april 06.00 uur is de Osloweg ter hoogte van de Gotenburgweg afgesloten voor autoverkeer in beide richtingen. Voor fietsers is er geen hinder.

Gedurende de periode wordt er een faunapassage aangelegd. Dit is een oversteekplaats voor dieren die groenstukken met elkaar verbindt.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Bornholmstraat, Sint Petersburgweg en de Stettinweg.