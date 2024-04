Oranje Nassau haalt weer twee versterkingen, veel spelers weg bij GVAV

Foto Andor Heij. Oranje Nassau

Eersteklasser Oranje Nassau heeft voor komend seizoen de zevende en achtste versterking binnen gehengeld. Het gaat om Mart Nijhof en Sven Kesimaat.

De 20-jarige Nijhof komt over van SV Epe, maar hij traint al een tijd mee met ON. Hij is herstellende van een kruisbandblessure. De middenvelder studeert aan de Hanzehogeschool.

Kesimaat is een 18-jarige middenvelder die overkomt van Hoogezand, dat ook in de eerste klasse speelt. Kesimaat speelde onder meer in de jeugd van FC Groningen, maar keerde na een uitstapje bij Be Quick terug naar Hoogezand. Ook Kesimaat gaat aan de Hanze studeren.

Eerder trok ON al Mart Bloeming (Hoogezand), Kasper Oldenburger (Pelikaan S), Sam Niewold (Gorecht), Nagesh Amatsaleh (Be Quick 1887), Mick Prinsen (DETO) en Rick Hansen (WVV) aan.

GVAV Rapiditas

Bij eersteklasser GVAV verdwijnen na dit seizoen tien selectiespelers. Enkele spelers stoppen en de anderen vertrekken naar een nieuwe club. Zo gaan Ricardo Postema en Tom Klooster naar Velocitas, dat in dezelfde klasse speelt

Trainer Dennis van den Driessche verwacht geen versterkingen van buitenaf. “We gaan dat opvangen met onze eigen jeugd. Dat is ook het beleid van GVAV”.