Oproep tot politieke staking in Groningen vindt geen gehoor, wel oproep naar Eerste Kamerfracties om senatoren aan jasje te trekken

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

Een grote meerderheid van de Statenfracties stemde woensdagmiddag voor de dringende oproep namens de provincie Groningen richting de Eerste Kamer om het wetsvoorstel om het Groninger aardgasveld definitief te sluiten zo snel mogelijk door de Senaat te loodsen.

Alleen de Statenfracties van de VVD en de PVV stemden tegen de motie. De twee partijen staan niet achter de notie dat hun Tweede Kamerfracties, door volgende week niet gaan stemmen over het voorstel om het Groningenveld definitief te sluiten, een ‘onverwachte draai’ hebben gemaakt. Die suggestie werd dinsdag gewekt, nadat alle formerende partijen instemden met het uitstel van de stemming over het wetsvoorstel. Maar formatiegenoot BBB deed dat wel.

Een grote meerderheid van de Groningse gemeenteraad stemde woensdagmiddag ook voor eenzelfde oproep richting de Eerste Kamer.

De Statenfractie van de SP riep woensdagmiddag, tijdens een spoeddebat in het provinciehuis, op tot een politieke staking in de gehele Groningse politiek, totdat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is. Die motie haalde het niet: alleen D66, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en Volt zagen zo’n politieke staking wel zitten.

Dinsdagavond werd duidelijk dat de fracties van VVD, PVV, BBB, JA21 en 50PLUS in de Eerste Kamer volgende week niet gaan stemmen over het voorstel om het Groningenveld definitief te sluiten. Daardoor zou de inwerkingtreding van de wet, die de sluiting van het gasveld in Groningen vastlegt, mogelijk lang vertraagd kunnen raken. VVD-Senator Caspar van den Berg zorgde voor de ophef, door te stellen eerst duidelijkheid te willen over de leveringszekerheid. Woensdag kwamen Van den Berg en zijn fractie terug op de commotie, door te stellen dat er nog een vragenronde komt en dat de Senaat de wet direct daarna kan behandelen.