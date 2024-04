Oprit vanaf Van Ketwich Verschuurlaan tot eind juli dicht; omwonenden hebben mogelijk overlast

Foto via Aanpak Ring-Zuid

Aannemerscombinatie Herepoort is maandag begonnen met het definitief inrichten van de oprit vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan naar de A28 richting het Julianaplein.

De oprit blijft dicht tot en met 26 juli. Herepoort verwijdert de komende weken de geleiderails, de ondergrond en de geluidsschermen rond de oprit. Daarna gaan ook de lichtmasten weg en wordt het asfalt verwijderd.

Vooral van dinsdag 21 tot donderdag 23 mei kunnen omwonenden van de oprit overlast hebben van de werkzaamheden. Dan worden er, naast de hoek van de Betje Wolffstraat en de Aagje Dekenstraat, damwanden ingetrild. Daarvoor wordt de Betje Wolffstraat gedeeltelijk afgesloten, ook omdat het plaatsen van groenschermen niet veilig kan zonder de straat af te sluiten. Dat gebeurt in de week van 10 juni. Daarna wordt hier ook de bushalte geplaatst.

Volgens Aanpak Ring-Zuid zijn alle werkzaamheden overdag tussen 7.00 en 19.00 uur.

De oprit is dicht tot en met 26 juli. Verkeer vanaf Helpman richting de A7 (Drachten) of naar Ring West kan omrijden via de Laan Corpus den Hoorn en de rotondes bij het Stadspark. Vanaf 6 mei is de nieuwe oprit vanaf de Vondellaan naar het Julianaplein ook een goede optie.