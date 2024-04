Opnieuw zit een straat in Beijum in het donker: “Het geeft een onveilig gevoel”

In Beijum worden ze er moedeloos van. Om de haverklap valt in de wijk de straatverlichting uit. Dinsdagavond zit de Froukemaheerd in het donker.

“Sinds afgelopen najaar heeft onder andere de Doornbosheerd, de Wibenaheerd en de Fossemaheerd al met een storing in de straatverlichting te maken gehad”, vertelt Johan Fehrmann van Beijumnieuws. “En nu gaat het dus om de Froukemaheerd. Door bewoners wordt dit bij de gemeente gemeld die daar steevast op reageert dat ze een monteur naar de locatie sturen. En dat gebeurt ook. Maar vervolgens verplaatst het probleem zich naar een andere heerd en zo gaan we de hele wijk rond.”

Behalve bij de gemeente melden bewoners zich ook bij de blogger van de wijkwebsite. “En dat is logisch. Want als de straatverlichting niet werkt dan geeft dat een heel onprettig en onveilig gevoel. Mensen voelen zich minder veilig.” In maart meldde de gemeente dat Stadsbeheer in Beijum achthonderd straatverlichtingsarmaturen in het westelijk deel van de wijk gaat vervangen. Deze werkzaamheden gaan tot komende zomer duren. Eerder is de verlichting in het oostelijk deel al vervangen. Het is onbekend of met het vervangen van de armaturen de problemen ook opgelost worden.