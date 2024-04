Opnieuw geen treinen richting Meppel door aanrijding

Foto Andor Heij. Station Assen

Opnieuw is er geen treinverkeer mogelijk richting Meppel. De oorzaak is een aanrijding bij Assen.

De problemen begonnen rond 11.30 uur. Ten zuiden van het station in de Drentse hoofdstad, bij de Pelikaanstraat, vond een aanrijding plaats. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop het treinverkeer gestremd tussen Assen en Beilen. De verwachting is dat er tot 15.00 uur geen treinverkeer mogelijk is. Tussen Groningen en Assen rijden nog wel treinen en ook tussen Beilen en Zwolle is treinverkeer mogelijk.

Zaterdagavond vond er ook een aanrijding plaats in Assen. Toen was het treinverkeer urenlang gestremd.