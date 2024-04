Opklaringen en buitjes wisselen elkaar tot na het weekend af bij frisse temperaturen

Foto: Joris van Tweel

Donderdag blijft het op de meeste plaatsen in Groningen droog, maar dat is tot en met het weekend een kleine uitzondering op de regel. De komende dagen is het fris, valt er soms wat regen en laat de zon zich soms wat zien tussen de bewolking door. Volgens weerman Johan Kamphuis is warmer weer ook na het weekend niet aan de orde.

Donderdag hangt er hardnekkige bewolking boven Groningen, stelt Kamphuis: “Maar het nu en dan even opklaren. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 11 graden bij een matige noordwestenwind. In de nacht naar vrijdag gaat het regen en koelt het af naar 6 graden. Vrijdag overdag is er wel af en toe zon, maar vallen er wel enkele buien. Met een vrij krachtige noordwestenwind is het een tikje onstuimig. De maximumtemperatuur schommelt rond 10 graden.”

Het weekend brengt weinig nieuws qua weer, vervolgt Kamphuis: “Zaterdag valt er een enkele bui maar zijn er ook opklaringen en wordt het 9 of 10 graden. In de nacht naar zondag is fris, bij 1 of 2 graden als laagste temperatuur. Zondag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. Het is waterkoud bij 9 of 10 graden bij een matige noordoostenwind.¨

De eerste dagen van de komende werkweer brengen wat respijt qua neerslag, besluit Kamphuis: “Maandag en dinsdag neemt de kans op neerslag af en klaart het af en toe op. Het blijft wel fris bij 8 tot 10 graden en in de nachten is er kans op grondvorst. Ook na dinsdag blijft het voorlopig koud voorjaarsweer in een hardnekkige noordelijke stroming. De kans op een bui neemt weer toe.”