Openluchtzwembad Hoogkerk opent zondag de deuren: “Zwemseizoen geopend”

In Hoogkerk gaan zondag de deuren open van het openluchtzwembad. Ook tijdens de afgelopen winterperiode heeft men niet stilgezeten.

Het nieuwe zwemseizoen wordt zondagmiddag om 12.00 uur ingeluid, wanneer voor het eerst de deuren open gaan. “De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de voorbereiding op het nieuwe seizoen”, laat de organisatie weten. “Zo hebben we een mooie stap gezet richting verduurzaming met de aanschaf van twee warmtepompen. Ook zijn er nieuwe lamellen aangeschaft. Deze lamellen zorgen voor een goede afdekking van de twee grootste baden, wanneer er niet in gezwommen wordt. Zo kunnen we de opgewekte warmte goed vasthouden. Alles voor een energiezuinig zwembad.”

Zwembad Hoogkerk draaide vorig jaar een goed seizoen. In juli gingen toen de deuren open, nadat het bad twee jaar gesloten was geweest vanwege verschillende problemen. Zo was er in het bassin een grote scheur ontdekt en was er een tekort aan vrijwilligers. Onder leiding van een nieuw bestuur is de draad weer opgepakt en hebben zich ook diverse vrijwilligers gemeld. Dit seizoen hoopt het bestuur er weer een succes van te gaan maken. “Je kunt je alvast inschrijven voor allerlei activiteiten, zoals aquafit, spetterdiploma, de zwemvierdaagse en nog veel meer.”

Het zwembad is zondag geopend tot 16.00 uur.