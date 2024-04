Ook Wierden en Borgen worstelt met parkeernorm bij nieuwbouwproject: “Wij pleiten voor loslaten”

Ook woningcorporatie Wierden en Borgen worstelt met de parkeernormen van de gemeente. De corporatie werkt aan een nieuwbouwproject aan de Pop Dijkemaweg en pleit bij de gemeente voor het loslaten van de norm en het terug te brengen naar 0,5 auto’s per sociale huurwoning.

Wierden en Borgen is de tweede organisatie die aan de bel trekt. Vorige week liet ontwikkelaar Van Wijnen weten niet verder te gaan met de bouw van de Hunzetoren in Oosterhoogebrug als er niet een oplossing komt voor het te lage aantal beschikbare parkeerplekken. Van Wijnen wil aan de Regattaweg een toren bouwen met daarin 77 sociale huurappartementen. Op het terrein zijn niet voldoende parkeerplekken aanwezig om aan de norm voor sociale huurwoningen te voldoen. Als de gemeente ook nog haar plannen voor betaald parkeren invoert aan de Regattaweg, wordt slechts de helft van de parkeernorm gehaald.

“Ons project is financieel nog niet haalbaar”

Datzelfde probleem speelt ook aan de Pop Dijkemaweg, op steenworp afstand van de Regattaweg. “Sinds 2022 werken wij aan de gebiedsontwikkeling”, schrijft Wierden en Borgen in een brief aan de gemeenteraad. “In buurtschap Hooge Hunze willen we 120 sociale huurwoningen en ongeveer 80 vrije sector woningen realiseren. Binnen deze gebiedsontwikkeling lossen wij ook het parkeren op, noodzakelijkerwijs in een half verdiepte parkeerbak, zodat op het maaiveld een hoogwaardige openbare ruimte worden gemaakt, waarin tevens het ambitieuze Hunze-project van de gemeente de ruimte krijgt. Echter, op dit moment is ons project financieel nog niet haalbaar vanwege een opeenstapeling van marktomstandigheden, ambities, regels en normen. Een dominante factor daarin is de huidige parkeernorm.”

“We pleiten voor het invoeren van betaald parkeren”

Op termijn moet er ook in dit gebied betaald parkeren worden ingevoerd. Dat betekent dat er dan niet langer aan de huidige parkeernorm hoeft te worden vastgehouden. “Vanaf de start van het project pleiten we bij de gemeente voor het loslaten van de parkeernorm, het invoeren van betaald parkeren en het terugbrengen van de norm naar 0,5 voor een sociale huurwoning. Hierdoor kan een deel van de investering in de intensieve parkeerbak komen te vervallen, waardoor een grote stap in de haalbaarheid van het plan gezet kan worden.”

“Er wordt nu gekozen voor de gratis parkeerplaatsen”

Wierden en Borgen denkt dat het ook verstandig is om betaald parkeren in de wijk in te voeren. “Forenzen, bewoners en bezoekers kiezen nu voor de gratis parkeerplaatsen op straat, waardoor de wijk vol staat met blik. De vrees bestaat dat door het toevoegen van ongeveer tweehonderd nieuwe woningen aan de Pop

Dijkemaweg de druk op de wijk verder toeneemt. Zonder parkeerregime zullen nieuwe bewoners immers mogelijk kiezen voor een gratis plaats op straat in plaats van een betaalde parkeerplaats binnen het plan.” Wierden en Borgen verwacht dat dan ook de parkeerbak grotendeels leeg zal komen te staan.

Woensdagavond vergadert de gemeenteraad over het parkeren in de gemeente.