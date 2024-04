Ontwerp voor nieuw Raadhuisplein in Haren vertraagd: ‘Meer tijd nodig om met wensen gebruikers om te gaan’

De 'Tuin van Haren', één van de drie voorstellen die LAOS optekende voor het Raadhuisplein - Impressie: LAOS via Gemeente Groningen

Pas in de herfst van dit jaar worden de definitieve plannen gepresenteerd voor de herinrichting van het Raadhuisplein in Haren. De gemeente heeft, naar eigen zeggen, meer tijd nodig om alle wensen van de gebruikers van het plein in kaart te brengen.

De gemeente wilde eigenlijk dit voorjaar al met een voorkeursontwerp komen ( voor de herinrichting van het centrale plein van het dorp. Daarom is de planning voor het ontwerp van het plein nu aangepast, stelt de gemeente. Als de plannen klaar zijn, worden deze ook deze herfst voorgelegd aan de gemeenteraad.

De herinrichting van het Raadhuisplein (en het naastgelegen Haderaplein) heeft een lange voorgeschiedenis. Al in 2017 paste de toenmalige gemeente Haren het bestemmingplan aan voor het plein, zodat er ruimte kon komen voor een supermarkt, winkels en woningen. Inmiddels is er nog niks veranderd. Veel eerdere plannen sneuvelden na bezwaren van omwonenden.

Vorig jaar juni kwam de gemeente met een nieuw plan voor een gebouw, met woonlagen en plek voor een supermarkt. Ook voor het plein zelf zijn plannen in de maak. Maar nieuwe opzet voor het Raadhuisplein en het Haredaplein stuitten weer op verzet. 24 bomen op het Haredaplein moeten tegen de vlakte voor een parkeerplaats, er is geen plek voor de jaarlijkse kermis, de beachweek en gymmen, Rond de kap van de bomen werd daarom een nieuw onderzoek gestart na een handtekeningenactie.

De verdere uitwerking van de plannen wordt nu dus in herfst gepresenteerd tijdens informatiebijeenkomst. Als de plannen doorgaan zou dat betekenen dat in het najaar van 2026 gestart kan worden met de bouw en vervolgens met de aanpak van het plein.