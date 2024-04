Onstuimige dag verwacht op maandag, bijzondere hijsklus Julianabrug gaat vooralsnog door

Het lijkt op maandag een onstuimige dag te gaan worden. Aanpak Ring Zuid heeft hijswerkzaamheden gepland staan bij de nieuwe Julianabrug. Die werkzaamheden gaan vooralsnog gewoon door.

Wat kunnen we maandag qua weersomstandigheden verwachten? “Een lagedrukgebied vanuit het poolgebied trekt over de Noordzee richting ons gebied”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Het gebied komt dus uit het noorden en is gevuld met arctische lucht. Het gebied wordt voorafgegaan door een warmtefront. Na de passage van het lagedrukgebied krijgen we in de ochtend en in de middag te maken met fikse buien.”

Johan Kamphuis (OOG-weerman): “Windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur”

Kamphuis: “De wind, die uit het zuidwesten komt, neemt gedurende de dag toe naar vrij krachtig. Na de passage van het lagedrukgebied krimpt de wind naar het westen en moeten we in Groningen rekening houden met windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. Daarnaast zijn er pittige buien. Er kan flink wat neerslag vallen. Gedurende middag neemt de activiteit af maar dat geldt niet voor de intensiteit van de buien. Tijdens de buien is er kans op onweer, hagel en flink wat neerslag. Je kunt spreken over een onstuimige dag.”

Bert Kramer (Combinatie Herepoort): “We gaan de laatste zes liggers plaatsen”

En dat is niet ideaal voor de werkzaamheden bij de Julianabrug. Bert Kramer van Combinatie Herepoort: “Vooralsnog gaan de werkzaamheden door. We gaan de laatste zes liggers van de Julianabrug plaatsen. En omdat het de laatste zijn is dat wel een moment. De kranen waarmee we dit gaan doen die staan al. In eerste instantie hebben we gezegd dat we de eerste drie liggers morgenochtend gaan plaatsen en de andere drie morgenmiddag, maar dit inhijsen kan snel gaan.”

“Deze weg moet op 26 april open”

Volgens Kramer is de werkzaamheden afgelasten ook iets wat je niet zo maar doet: “De werkzaamheden zijn ingepland. Het materiaal is er ook voor ingepland. Daar zitten flinke voorbereidingen aan vast. Als je nu zegt, we doen het toch maar niet, dan is het niet zeker of bijvoorbeeld de hijskraan die je nodig hebt de komende week weer beschikbaar is. En we hebben wat dat betreft wel haast. Dit deel van de zuidelijke ringweg moet op 26 april open. Dan moet het verkeer er overheen kunnen rijden.”

Het KNMI heeft voor maandag code geel afgekondigd voor de provincie Groningen. De waarschuwing geldt vanaf 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.





De boosdoener is duidelijk te zien op dit weerkaartje