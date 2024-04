Onderzoek of veiligheidsmaatregelen RUG verder verscherpt moeten worden na bekladden gebouwen

Foto: Ruben Feiken

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) onderzoekt samen met de Rijksuniversiteit of de veiligheidsmaatregelen bij de universiteitsgebouwen verder aangescherpt moeten worden. Aanleiding is het bekladden van de gebouwen afgelopen weekend met pro-Palestina-leuzen.

De fractie van de VVD had vragen gesteld over de kwestie. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz: “Wij veroordelen het bekladden van deze gebouwen in onze gemeente. Welke gevolgen heeft zoiets voor de historische en monumentale staat van deze gebouwen? Ik ben van de opvoeding dat je van andermans eigendommen afblijft. Daarnaast maken wij ons zorgen over de veiligheid van medewerkers en studenten. Wij zijn benieuwd hoe de burgemeester hier tegen aan kijkt.”

Etkin Armut (CDA): “We moeten niet lichtzinnig omgaan met academische vrijheid”

Andere fracties sluiten zich bij de VVD aan. Etkin Armut van het CDA bijvoorbeeld: “Het is heel kwalijk wat hier gebeurd. Dit gaat ook verder dan het bekladden want je hindert hiermee belangrijke instituten. Het is belangrijk dat we niet lichtzinnig omgaan met de academische vrijheid.” Ook Jeffry van Hoorn van GroenLinks spreekt zijn afschuw uit maar vraagt de VVD ook om opheldering: “De VVD schrijft dat zij zich zorgen maakt over de veiligheid van onze inwoners. De grond van die zorgen begrijp ik niet.” Jacobs-Setz: “Ik bedoel niet de 230.000 inwoners, maar de medewerkers en studenten die het pand verlaten. De UB is tot middernacht geopend. Stel dat je dan het pand verlaat en criminelen zijn daar op dat moment bezig. Wat gaat het dan betekenen als je hen betrapt?”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Het gaat met veel geweld gepaard om die rotzooi er af te krijgen”

Burgemeester Koen Schuiling: “Toen zaterdagochtend bekend was geworden dat zowel het hoofdgebouw als de Universiteitsbibliotheek beklad waren hebben we direct contact opgenomen met het bestuur van de RUG. Afgelopen weekend heeft dat geresulteerd in meerdere gesprekken. Wij delen de zorgen die er zijn. Er zijn nu een aantal mensen die een stap verder gaan door ook monumentale gebouwen te bekladden. Dit heeft ook schade veroorzaakt. Zaterdag was er een open dag en alles is in het werk gesteld om het weer te verwijderen. Het gaat met veel geweld gepaard om die rotzooi er af te krijgen.”

“Is cameratoezicht toereikend?”

Schuiling vertelt verder: “Samen met de RUG kijken we of we de maatregelen moeten verscherpen. Op en rondom de gebouwen is op dit moment cameratoezicht. Maar is de kwaliteit daarvan toereikend? Ook kijken we of de verlichting voldoende is. De expertise die we als gemeente hebben delen we met de universiteit. Het onderzoek naar de daders is op dit moment nog in volle gang.”

“Bekladding vindt in de nacht plaats”

Qua veiligheid van studenten en medewerkers zijn er op dit moment geen zorgen: “Het klopt dat de UB tot middernacht geopend is. Op dit moment zijn er geen directe signalen van onveiligheidsgevoelens bij studenten en medewerkers wanneer zij in de nacht de gebouwen verlaten. De bekladding vindt ook in de nacht plaats, dus de kans op een confrontatie is niet heel groot.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Bij het schoonmaken wordt er niet gebruik gemaakt van een sopje en een sponsje?”

Jacobs-Setz: “De burgemeester heeft het over grof geweld waarmee de gebouwen schoon worden gemaakt. Begrijp ik goed dat dit schadelijk is voor de gebouwen? Er wordt niet gebruik gemaakt van een sopje en een sponsje?” Schuiling: “Ik ben niet de baas van een schoonmaakbedrijf. Ik heb er geen kijk op. Maar toen ik er zaterdag langsfietste, en de werkzaamheden zag, toen verbaasde het mij hoeveel kracht er moet worden gebruikt om het er af te krijgen. Het is nogal wat. Terwijl het wel een monument is. Dat is een punt van aandacht.”