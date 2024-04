Ondanks ontbreken grote vrijmarkt toch een feestelijke dag in Beijum

In de wijk Beijum was er de afgelopen jaren veel belangstelling voor de grote rommelmarkt. Maar de vrijmarkt op het voetbalveld bij de Jaltadaheerd is er niet meer. Maar om helemaal niets te doen ging er bij bewoners ook niet in.

Op het schoolplein van de Dom Helder Camaraschool is het op deze Koningsdag een drukte van belang. Zaterdagochtend om 10.00 uur gingen de hekken open waarna ouders, vriendjes en belangstellenden langs de kleedjes konden lopen. Op het schoolplein waren zo’n vijftig kleedjes ingericht, waar kinderen onder andere speelgoed, boeken en wat lekkers verkochten. Ook was er de mogelijkheid voor kinderen om zich te laten schminken. De vrijmarkt op het schoolplein was een initiatief van medewerkers en betrokkenen van de school.

Bewoners slaan handen ineen

Dat de grote rommelmarkt gemist wordt blijkt ook elders in de wijk. Nabij de bushalte bij de sporthal had een aantal bewoners de handen ineen geslagen. Voor hun voordeur hadden ze een aantal tafels geplaatst, oranjeversieringen aangebracht en een hele hoop spullen uitgestald die verkocht konden worden. De verkopers achter de tafels waren ook vrolijk in het oranje uitgedost.

Grote vrijmarkt

In de wijk is er echter de hoop dat volgend jaar weer die grote rommelmarkt op het voetbalveld gehouden kan worden. Tijdens de coronacrisis is de klad er in gekomen. Op dit moment is er volgens Beijumnieuws niemand die de organisatie op zich wil nemen. Het is ook geen kleine klus. Om een grote vrijmarkt te organiseren moet je bijvoorbeeld een vergunning hebben, maar je moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er moeten genoeg vrijwilligers zijn en na afloop moet het terrein weer netjes achtergelaten worden. “En toch hoop ik dat er vrijwilligers zijn die samen hier de schouders onder willen zetten om oude tijden weer te laten herleven”, aldus Beijumnieuws.