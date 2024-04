Ondanks extra maatregelen moeten mensen weken wachten op paspoort: “Komende jaren zal het ook druk zijn”

Foto: BBC World Service via Flickr (CC BY-NC 2.0)

De maatregelen die de gemeente heeft genomen vanwege de wachttijd voor de aanvraag van een paspoort en identiteitskaart hebben effect en zorgen voor een iets minder grote piek. Toch moeten mensen nog weken wachten op hun document. Dat zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Burgerzaken.

De fractie van de VVD had de wethouder om opheldering gevraagd. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz: “De wachttijd voor de aanvraag van paspoorten en identiteitskaarten is enorm opgelopen. Dit wordt veroorzaakt doordat meer mensen een nieuw paspoort of id-kaart aanvragen. Op sommige plekken kan de wachttijd wel oplopen tot twee maanden. Mijn fractie vraagt zich af of we daar iets aan kunnen doen. Kunnen we extra waarschuwen nu de zomervakantie voor de deur staat?”

Wethouder Philip Broeksma: “Dit jaar 40.000 aanvragen tegenover 20.000 normaal”

Wethouder Broeksma: “Vanaf dit jaar verwachten we een stijging in het aantal aanvragen. Tien jaar geleden, in 2014, is de geldigheidsduur van deze documenten aangepast van vijf naar tien jaar. Dit zorgde ervoor dat er tussen 2019 en 2024 weinig nieuwe documenten zijn aangevraagd. Onze verwachting is dat we dit jaar 40.000 aanvragen krijgen voor nieuwe documenten tegenover de 20.000 die we normaal hebben. Dit is een landelijk verschijnsel.”

“Vrije inloop en extra personeel”

Broeksma vertelt verder: “We hebben verschillende maatregelen genomen waarmee we de grote piek niet kunnen voorkomen, maar deze wel wat af kunnen vlakken. Op maandag en vrijdag is er van 09.00 tot 11.00 uur vrije inloop mogelijk op onze kantoren, waar mensen geen afspraak voor hoeven te hebben. Daarnaast hebben we extra personeel aangenomen en opgeleid. Dat opleiden is belangrijk omdat het afgeven van deze documenten met grote veiligheidsmaatregelen is omgeven.”

Spoed

“Ook hebben we de website aangepast, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn en wordt er elke week gekeken of er extra balies geopend moeten worden. Mensen die met spoed een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig hebben kunnen telefonisch contact zoeken. Dan zoeken we een oplossing. Meestal kosteloos, soms worden er extra kosten in rekening gebracht.”

“Ook komende jaren zal het druk zijn”

“De mensen wiens documenten in juni of juli aflopen hebben in maart een brief van ons ontvangen. We zien dat dit resultaat heeft. We kunnen in onze systemen zien dat veel mensen uit deze groep al een nieuw document hebben aangevraagd. Naast de brief hebben we ook een campagne opgezet op sociale media en zijn er posters opgehangen. Daarmee proberen we de situatie zo goed mogelijk te ondervangen, waarbij wel gezegd moet worden dat het ook de komende jaren druk zal zijn en we dus met een wachttijd te maken zullen houden.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Extra aandacht in de nieuwsbrief?”

Jacobs-Setz: “Het blijft dus vijf weken duren voor je een nieuw document hebt, terwijl veel mensen denken dat ze deze week een afspraak kunnen maken en het volgende week kunnen ophalen. Ik moet eerlijk zeggen dat de hele campagne waar de wethouder naar verwijst mij ontgaan is. Is het ook een idee om voor dit onderwerp extra aandacht te vragen in de nieuwsbrief die verspreid wordt?” Broeksma: “Dat is een goede suggestie, dat pakken we op.”