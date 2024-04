Omwonenden Julianaplein en Vrijheidsplein zouden dinsdag- en woensdagnacht wel eens slecht kunnen slapen

Foto: René Schindler via Pixabay

Komende week zijn er twee nachten waarin er, rond het Vrijheidsplein en het Julianaplein, kans is op ernstige geluidshinder in de omgeving.

In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag gaat aannemerscombinatie Herepoort detectielussen voor een verkeersveiligheidssysteem in het asfalt slijpen. Dat gebeurt op vier locaties, waar in totaal 28 setjes met lussen het asfalt in moeten. Dat betekent, volgens Aanpak Ring-Zuid, 28 keer een nachtelijke slijptol in het asfalt.

De werkzaamheden moeten in de nacht worden uitgevoerd, omdat de weg verder helemaal vrij moet zijn. Ook de weken erna gaat Herepoort gelijksoortige werkzaamheden uitvoeren op andere plekken. Ook dit gebeurt vaak in de nacht.

Wie wil weten waar er de komende weken wordt gefreesd: Aanpak Ring-Zuid maakte het onderstaande kaartje.