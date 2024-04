Ombudsman geeft UMCG tik op de vingers: overlijden van jonge vrouw onvoldoende onderzocht

Foto: Google Maps - Streetview

Het UMCG had het overlijden van een jonge vrouw, veroorzaakt door complicaties tijdens een operatie, beter moeten onderzoeken. Dat vindt de Nationale Ombudsman.

De 25-jarige vrouw met het syndroom van Down overleed eind 2017 na een hartoperatie in het ziekenhuis. Het ziekenhuis classificeerde het overlijden als een ‘complicatie’ tijdens de operatie. Het UMCG heeft daarom geen melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De ouders van het meisje vinden dat het om een calamiteit ging, waarvan melding gemaakt zou moeten worden bij de IGJ.

De Nationale ombudsman vindt dat het UMCG onvoldoende heeft gedaan om te kunnen bepalen dat er geen sprake was van een calamiteit. De interne calamiteitencommissie heeft niet in het medisch dossier gekeken en een gesprek met ouders of betrokken medici vond niet of beperkt plaats. Deze informatie had volgens de ombudsman op zijn minst moeten leiden tot intern onderzoek, voordat een beslissing kon worden genomen.

Beide ouders hebben een medische achtergrond en hoorden van hun huisarts dat het ziekenhuis de mislukte operatie wel als calamiteit had gemeld. Dat bleek niet zo te zijn, waarna de ouders alsnog zelf een melding deden. Dat had voorkomen kunnen worden, zo stelt de ombudsman, als het ziekenhuis aan de ouders had gevraagd wat er volgens hen is gebeurd en hoe zij daarover denken: “Hierdoor zou de beslissing of het wel of geen calamiteit is geweest, alleen maar sterker zijn geworden. Dit zou ook meer vertrouwen hebben geven in het UMCG, wat weer goed is voor de rouwverwerking.”

Het IGJ heeft het UMCG, na de melding van de ouders, alsnog verzocht om de gebeurtenissen te onderzoeken en dat is ook gebeurd. Hoewel het UMCG opnieuw concludeert dat er geen sprake was van een calamiteit, stelt het ziekenhuis zichzelf wel aansprakelijk en keert het een schadevergoeding uit aan de ouders.

In een reactie aan Medisch Contact laat het ziekenhuis weten dat het bij haar standpunt blijft: er is voldoende onderzoek gedaan naar het overlijden van het meisje na de operatie. Het oordeel van de Nationale Ombudsman heeft geen gevolgen voor het ziekenhuis in de vorm van maatregelen of boetes.