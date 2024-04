Noordelijke zorginstellingen kunnen nu patiëntinformatie met elkaar delen

Huisartsen en ziekenhuizen in Noord-Nederland hebben deze week Zorgviewer gelanceerd. Dat is het eerste systeem in ons land waarmee zorgverleners informatie over patiënten snel uit elkaars zorgdossier kunnen inzien.

‘Hiermee gaat een langgekoesterde wens van veel ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen in vervulling: een betere uitwisseling van patiëntinformatie’, zegt Dan Zhang, reumatoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden en voorzitter van RIVO-Noord. Zorgviewer maakt deel uit van een te bouwen landelijke infrastructuur voor de ontsluiting van zorg- en onderzoeksdata.

Met Zorgviewer hebben artsen toegang tot de patiëntinformatie die in de verschillende eigen systemen van een zorgverlener beschikbaar is, zoals actuele bloedwaarden, behandelwensen en medische historie. ‘Zorgviewer maakt het technisch mogelijk dat je bij elkaar in het systeem kunt kijken’, zegt Dan Zhang. ‘Om mensen de beste en veilige zorg te kunnen bieden, is het essentieel om snel toegang te hebben tot informatie. Dankzij Zorgviewer is dit nu mogelijk.

‘In de zorg werken we veel met patiënten die door verschillende instellingen behandeld worden. Dat zorgt er regelmatig voor dat het behoorlijk ingewikkeld is en veel tijd kost om alle informatie over een patiënt in beeld te krijgen’, zegt huisarts Yoeri Zuidwijk. ‘Dit was voor ons de belangrijkste drijfveer om aan de slag te gaan met één oplossing om dat te verbeteren. Ook diverse artsen van het UMCG gaan met Zorgviewer werken, vanuit hun eigen elektronisch patiënten dossier systeem. Stapsgewijs wordt dit alles uitgebreid naar andere noordelijke zorgorganisaties.