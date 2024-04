Noordelijke ouderenzorg voelt zich nog steeds achteraan staan na Voorjaarsnota: ‘Kabinet de ouderenzorg als pinautomaat’

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

“Ondanks eerdere beloftes en bezweringsformules, laat het demissionaire kabinet de ouderenzorg in de kou staan.” Met die woorden reageren 26 noordelijke ouderenzorgorganisaties vrijdag op de plannen uit de Voorjaarsnota.

De ouderenzorgorganisaties vinden dat het demissionaire kabinet een flinke draai heeft gemaakt in haar beleid met de voorjaarsnota. Na protesten van de afgelopen zomer, draaide het kabinet met Prinsjesdag een deel van de voorgenomen bezuinigingen op de ouderenzorg terug. Volgens de 26 organisaties blijkt uit de Voorjaarsnota dat de weggestreepte bezuinigingen nu voor een deel alsnog worden doorgevoerd.

“Onze sector wordt als pinautomaat gebruikt voor het oplossen van andere problemen”, vindt Roeli Mossel van de NNCZ, die regelmatig het woord doet namens de organisaties. “Het beleid van het kabinet zal in de spreadsheets ongetwijfeld kloppen. Het begrotingssaldo zit keurig onder de norm. De gevolgen voor de ouderenzorg zullen desastreus zijn. Door een greep in onze budgetten neemt de financiële onzekerheid over de toekomst verder toe.”

De organisaties, zo stel Mossel, richten hun blik nu volledig op de formerende partijen. Een oproep aan hen werd eind januari al gedaan. Mossel: “Het demissionaire kabinet doet precies dat wat we niet nodig hebben. De onzekerheid wordt er nog groter van. Het is nu aan de formerende partijen om de desastreuze bezuinigingen in de Tweede Kamer alsnog van tafel te krijgen.”