NOM verdubbelt investeringen, maar lijdt wel verlies

Foto via NOM

De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) investeerde vorig jaar dubbel zoveel als het de jaren ervoor. Dat kon, omdat het in de afgelopen jaren haar aandelen in succesvolle bedrijven van de hand deed. De investeringen leidden echter niet tot winst, maar een verlies voor de NOM.

Volgens de NOM klopten meer bedrijven aan voor geld, omdat investeerders in de markt vaker de hand op de knip hielden. “De wereld was turbulent in 2023”, schrijft de NOM daarover. “Buitenlandse conflicten hadden invloed op de economische motor van Noord-Nederland, maar ook binnenlandse ontwikkelingen waren van invloed, en zijn dat nog steeds. De stikstofcrisis, netcongestie, een tekort aan schoon water, personeelstekorten. Ondernemingen kampen ermee, de NOM moet zich er ook toe verhouden.”

Afgelopen jaar werd geïnvesteerd in 51 bedrijven, met een totale investeringsomvang van 22,4 miljoen euro. Eind vorig jaar had de NOM 105 bedrijven in haar portefeuille, achttien procent meer dan het jaar ervoor. De inkomsten die uit deze portefeuille kwamen, konden een verlies niet voorkomen. Uit het jaarverslag van de NOM blijkt dat 2023 werd afgesloten met 1,2 miljoen euro in de min. Dit kwam door hogere uitgaven, waardedaling van bedrijven en het verstrekken van meer leningen met veel risico.