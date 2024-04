Nog vijf wedstrijden te gaan voor FC Groningen: “Weer zin in zondag”

De slotfase van de Keuken Kampioendivisie nadert de apotheose. Nog vijf wedstrijden te gaan en dan weet FC Groningen of promotie naar de Eredivisie direct is afgedwongen, of dat het veroordeeld is tot het spelen van nacompetitie.

Met een punt op zak na het gelijkspel tegen NAC van afgelopen weekend reist FC Groningen komend weekend naar Venlo om daar te spelen tegen de plaatselijke VVV. Het gelijke spel in eigen huis was er niet één die van harte welkom was. “Nee dat zie je liever niet. We weten dat we het nog steeds in eigen handen hebben. Maar we kijken ook om ons heen wat andere ploegen doen. Wil je geen enkele twijfel meer kennen? Dan mag dat niet meer gebeuren,” aldus trainer Dick Lukkien.

Maar het gelijke spel slaat geen deuk in het vertrouwen en de focus richting de wedstrijd tegen VVV: “Ik proef vooral teleurstelling over de uitvoering tegen NAC, en dat vind ik ook mooi. Maar ik proef ook een enorme vastberadenheid en honger om dat te herstellen. En zo hebben ze ook weer getraind deze week. Ik heb weer veel zin in zondag,” vertelt de hoofdtrainer

Afwezigen tegen VVV zijn de van een hamstringblessure revaliderende Wouter Prins, Kristian Lien die een knieblessure opliep en debutant Nils Eggens door een schouderblessure. Aanstaande zondag om 16.45 uur treedt de FC hoogstwaarschijnlijk aan in dezelfde opstelling als tegen NAC Breda:

Jurjus; Bacuna, Rente, Peersman, Määttä; Valente, Duarte, Hove, Schreuders; Van Bergen, Postema