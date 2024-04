Nog steeds veel stress bij Groningers door gaswinningsproblematiek

Foto via Groninger Bodem Beweging

De gaswinningsproblematiek heeft nog altijd veel effect op de inwoners van Groningen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en de Rijksuniversiteit. Voornamelijk ouderen hebben veel last van de impact op hun omgeving en netwerk. De onderzoekers zien wel een licht herstel, met name onder bewoners van woningen die wel al zijn versterkt.

Door de jaren heen verslechteren de ervaren gezondheid, geestelijke gezondheid en stress-gerelateerde gezondheid van alle deelnemers aan het onderzoek, concluderen de onderzoekers. Voornamelijk deelnemers die meerdere keren aardbevingsschade ondervonden hebben daar last van. Ze voelen zich vaker machteloos, minder hoopvol, minder veilig en schatten het risico om in de knel te komen om financiële of andere redenen hoger in.

Ouderen zijn qua mentale gezondheid wel weerbaarder tegen de stress dan jongere mensen, stellen de onderzoekers. Maar naar instanties toe moeten, digitaal aanvragen doen of verhuisdozen inpakken, maakt het voor hen moeilijker. Ook hechten ouderen nog meer aan hun wooncomfort op de korte termijn en het ‘zich thuis voelen’ in huis en buurt. “Ze hebben moeite met het verdwijnen van vertrouwde dorpsgezichten, het afbrokkelen van het sociale netwerk en het wennen aan een wisselwoning”, stellen de onderzoekers.

Ook het vertrouwen in de overheid is de afgelopen jaren gedaald, met name aan de start van de versterkingsproces van een huis. Bij bewoners die in het versterkingsproces van hun huis zitten, nemen gezondheids- en stress-gerelateerde klachten nog verder toe. Als versterking eenmaal is afgerond, gaat het volgens de onderzoekers weer beter met het vertrouwen in de verantwoordelijke instantie (de Nationaal Coördinator Groningen).

De resultaten komen uit de vierde fase van het onderzoek ‘Gronings Perspectief’, waarin de Rijksuniversiteit Groningen en het Nivel sinds 2016 de gezondheid, veiligheidsgevoelens en toekomstperspectief van Groningers in verband met de aardbevingsproblematiek tegen het licht houden. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst met het Groninger Panel (8000 panelleden) en twintig diepte-interviews met bewoners van 65 jaar en ouder.