NK Jeugdschaken is in volle gang

Het Nederlands Kampioenschap Jeugdschaken is in volle gang. Elk jaar vindt dit kampioenschap plaats, maar nu voor het eerst in Groningen, in de sporthal in Hoogkerk.

Zaterdag zijn de eerste schaakpartijen begonnen en deze hele week strijden schakers van dertien tot en met achttien jaar voor de titel.

Organisator Sake Jan de Boer legt uit dat het geen afvalwedstrijd is. Zo hoeft een speler niet te stoppen wanneer die heeft verloren, maar speelt iedereen zeven of negen rondes. Hierbij moet de winnaar van een schaakpartij tegen een sterkere speler spelen en de verliezer tegen een zwakkere speler. De Boer vertelt, “Dat maakt dat het voor iedereen tot aan het einde toe interessant blijft om te spelen, want je wil ook je laatste partij toch winnen.”

In deze wedstrijd zijn de spelers verdeeld in drie leeftijdscategorieën: dertien- en veertienjarigen, vijftien- en zestienjarigen en zeventien- en achttienjarigen. Ze spelen hierbij in een algemene groep waarin jongens en meiden spelen en een groep voor meiden alleen.

Waarom de meiden ook een groep alleen hebben is een “hot topic in de schaakwereld,” zegt De Boer. Hij legt uit dat meiden het vaak zelf prettig vinden onderling te kunnen spelen en dat dit een reden is waarom zo’n scheiding in stand wordt gehouden.

Het kampioenschap is al dagen bezig en het is tot nu toe goed verlopen, vertelt de Boer. “Vrijdag begon het al heel goed. We hebben de wethouder op bezoek gehad, die deed een mooie speech. Het ging allemaal precies volgens het tijdschema. We hebben naast het toernooi ook nevenevenementen georganiseerd. Elke dag is er wel een schaaktoernooi voor de jeugd en oudere mensen. Het is heel gezellig en heel geslaagd. Iedereen is in een goede stemming.”

Vrijdag zijn de laatste rondes en zal de winnaar bekend gemaakt worden. De winnaar mag meedoen aan het Europees Kampioenschap Jeugdschaken.