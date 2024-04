Nieuwe ronde spreekuren tussen raadsleden en bewoners Ten Boer, Ten Post en Woltersum

Het Dorpshuis in Ten Post - Foto: Google Streetview

Raadsleden van de gemeente gaan in een nieuwe ronde in gesprek met bewoners in het aardbevingsgebied. De komende tijd zijn er spreekuren in Ten Post, Ten Boer en Woltersum.

Tijdens de drie spreekuren kunnen bewoners één-op-één in gesprek met raadsleden over de versterking, schadeafhandeling en dorpsvernieuwing. Raadsleden kunnen ook toelichten wat de gemeenteraad heeft gedaan met de verhalen en ervaringen die inwoners in eerdere dorpsgesprekken eind vorig jaar hebben gedeeld.

Bewoners kunnen vrij naar binnen lopen zonder afspraak. De gesprekken zijn als volgt ingedeeld: