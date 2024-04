Nieuwe omleidingen vanwege bouw zuidelijke ringweg

Foto: Joris van Tweel

De bouwers van de zuidelijke ringweg moeten volgende week helemaal flink aan de bak

Het nieuwe Julianaplein en Vrijheidsplein zijn bijna klaar, maar alles moet nog aan elkaar geknoopt worden. Volgende week moeten automobilisten vanuit Assen voor het eerst door één van de gloednieuwe tunnels van het verkeersknooppunt richting Drachten kunnen rijden. Ook de weg om via de westelijke ringweg richting Assen te rijden moet dan gereed zijn.

Dat betekent dat andere wegen worden afgesloten en weggebruikers geconfronteerd worden met nieuwe omleidingen, omdat een ander deel van de zuidelijke ringweg afgesloten wordt.

Wie per auto in of rond de stad moet reizen wordt aangeraden eerst op de site van Groningen bereikbaar te kijken. Maar ook blijft het advies staan om thuis te werken of via het openbaar vervoer of met de fiets te reizen.

In september moet bijna alles klaar zijn. Er zijn dan nog enkele afrondende werkzaamheden.