Nieuwe Boteringestraat dit weekend open, maar daarna weer drie dagen dicht

Foto via Gemeente Groningen

De Nieuwe Boteringestraat gaat komend weekend heel even weer open voor verkeer. Maandagochtend gaat de straat weer een week op slot voor asfalteringswerkzaamheden.

De gemeente is deze week begonnen met het opnieuw asfalteren van de rijbaan. De weg werd daarom maandagochtend afgesloten voor alle verkeer van de Ossenmarkt tot het plantsoen.

Komend weekend gaat de straat voor heel even weer open, in verband met Koningsdag. Maandagochtend gaan de werkzaamheden verder en gaat de straat opnieuw dicht, dit keer tot volgende week woensdag. Dan gaan gaat de gemeente de kruisingen opnieuw asfalteren. Dat is door het slechte weer deze week niet gelukt.