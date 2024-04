Nieuwbouw Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

Foto: BAM Bouw en Techniek

De nieuwbouw van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) is klaar. Na bijna twee jaar bouwen werd vrijdag de symbolische sleutel overhandigd.

Paulina Snijders en Robert Schoevers namen de sleutel in ontvangst van vertegenwoordigers van bouwers BAM, Trebbe en Equans. Daarmee is het pand nu officieel van het UMCG. “Voor ons is dit een ongelofelijk belangrijk moment,” zegt Schoevers. “We zijn dankbaar dat alle betrokkenen hun ziel en zaligheid hebben gegeven om deze nieuwbouw te kunnen realiseren. Wij verheugen ons zeer om van dit nieuwe gebouw gebruik te kunnen maken.”

De voormalige huisvesting van het UCP stamde uit de jaren zestig en was toe aan vernieuwing. Het circa 15.500 vierkante meter grote complex bestaat uit drie gebouwdelen. Het poli-gebouw telt vijf bouwlagen en biedt plaats aan de poliklinieken, staf en onderzoek. Het middendeel omvat één bouwlaag en huisvest de centrale hal, therapieën en daktuinen. Het kliniek-gebouw bestaat uit drie bouwlagen met verschillende klinieken en deeltijdbehandeling. Het nieuwe UCP-gebouw is flexibel waardoor functieveranderingen in de toekomst gemakkelijk inpasbaar zijn. Op deze manier is er samen gebouwd aan duurzame en toekomstbestendige zorg op de Healthy Ageing Campus.

Met de overhandiging van de sleutel kan het UCP starten met de inrichting. Volgens planning wordt het pand begin juni in gebruik genomen.