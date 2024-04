Niet minder Engels, maar wel meer Nederlands aan universiteit

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Nederlandse universiteiten gaan minder bacheloropleidingen volledig in het Engels aanbieden. Zo’n 35 opleidingen krijgen er een Nederlandstalige variant bij. Maar er worden geen Engelstalige opleidingen omgezet naar alleen Nederlands.

Dat heeft Universiteiten van Nederland, de koepelorganisatie van alle Nederlandse universiteiten, dinsdag laten weten aan demissionair minister Dijkgraaf. De minister had de universiteiten opgedragen om zelf met een plan te komen, waarmee de ‘verengelsing’ van het onderwijs in Nederland kan worden teruggedrongen.

De universiteiten dringen, door ook Nederlandstalige varianten aan te bieden, het aantal volledig Engelstalige bacheloropleidingen met een derde terug. Ook krijgt een aantal Engelstalige opleidingen een numerus fixus (zodra de wet dit toestaat), waar een eventuele Nederlandstalige deze niet krijgt. De universiteiten gaan echter geen Engelstalige opleidingen schrappen. Wel komen er geen nieuwe, volledig Engelse opleidingen bij.

“Universiteiten zetten hiermee een serieuze stap in het meer in evenwicht brengen van de internationalisering in onderwijs en studenteninstroom”, vertelt Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de RUG en tijdelijke baas van de UNL: “Om dat goed te kunnen doen, hebben we de steun van de politiek nodig, in ieder geval in de vorm van het snel beschikbaar komen van wettelijke instrumenten om de instroom te sturen.”

Hoe de RUG de maatregelen gaat implementeren, moet nog bekend gaan worden. De RUG moet ook een eigen implementatieplan maken, wat uiterlijk na deze zomer beklonken moet zijn.