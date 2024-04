NGC neemt Duurzaam Herstel mee in de versterking

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kan vanaf nu voor alle nog te versterken woningen de versterking combineren met de IMG-tegemoetkoming ‘Duurzaam Herstel’.

Met Duurzaam Herstel kan NCG constructieve problemen aanpakken die bij aardbevingen herhaalschade kunnen veroorzaken. Het gaat bijvoorbeeld om problemen met de fundering of het dak. Duurzaam Herstel is een tegemoetkoming van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het doel ervan is de kans op terugkerende schade bij aardbevingen te verkleinen. Door de versterking te combineren met duurzaam herstel heeft een woningeigenaar maar één keer overlast van werkzaamheden. Wel moet de eigenaar aan alle voorwaarden voldoen.

Tot nu toe werden verzwakte constructies alleen in de versterking meegenomen als dat nodig was voor de veiligheid. Slechte funderingen die geen invloed hebben op de veiligheid werden niet meegenomen tijdens de versterking van een woning. Deze nieuwe tegemoetkoming maakt het mogelijk dat dit wel gebeurt als dit herhaalschade kan verkleinen.

Als een bouwkundige na onderzoek constateert dat de constructie van de woning kan leiden tot herhaalschade, dan pakt NCG het herstellen of verbeteren van de woningconstructie tegelijk op met het versterken van de woning. NCG is bij 64 woningen al gestart met een constructief onderzoek.

Woningen die nog versterkt moeten worden komen in aanmerking voor duurzaam herstel als er nieuwe of verergerde schade is aan de woning en de schade gemeld is bij het IMG, als de eigenaar meer dan 15.000 euro schadevergoeding heeft ontvangen, als de problemen leiden tot herhaalschade en als de woning niet bedrijfsmatig verhuurd wordt. Meer informatie is te vinden op de website van het IMG.