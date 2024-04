Nesko bestaat zestig jaar en trapt tour af in Groningen: “Mensen verbinden via muziek”

Foto: Nesko

In de Sint Jozefkathedraal staat maandagavond een bijzonder concert op het programma. Het Nederlands Studenten Kamerorkest, het Nesko, bestaat zestig jaar en trapt haar feestelijke tour af in Groningen.

Het orkest biedt sinds 1964 studenten de mogelijkheid om naast hun studie op hoog niveau kamermuziek te maken. “Elk jaar wordt het orkest opnieuw samengesteld door middel van audities”, vertelt Gijs Roosen. “Voor de tour die gemaakt wordt, wordt er een uitdagend en vernieuwend programma samengesteld.” De afgelopen periode is men druk bezig geweest met de voorbereidingen. “Het orkest bestaat uit vijftig studenten. Zij hebben hun studie tussen 8 en 21 april tijdelijk stilgelegd. De afgelopen week is er nog druk geoefend en gerepeteerd. Gisteren hebben we een try-out gegeven in Sint Nicolaasga in Friesland, en vandaag start onze tour.”

“Mensen verbinden via muziek”

Elk jaar werkt het Nesko met een thema. Dit jaar is dat ‘Verbindt’. “De kracht om mensen, ongeacht hun cultuur of achtergrond, te verbinden via muziek staat bij dit project centraal. En dat zie je terug in de programmering. Het concert wordt geopend met een compositieopdracht van Xavier van de Poll. Van de Poll studeert momenteel in China en de indrukken die hij daar heeft opgedaan van de Chinese cultuur heeft hij werkt in het stuk Dood van een Concubine.”

Contrabas als solo-instrument

Na het openingswerk volgt er iets bijzonder. “In de zestig jaar Nesko is het nooit voorgekomen dat het solo-instrument een contrabas was. Tot dit jaar. De jonge contrabas-virtuoos Sasha Witteveen neemt het publiek mee naar Italië in Nino Rota’s Divertimento Concertante. Het hoofdwerk wordt geleverd door Antonin Dvořák. Deze Tsjechische componist staat bekend om het verweven van volkse invloeden in zijn muziek. Zijn 8e symfonie is gekozen als hoofdwerk voor de tour.”

Dirigent Pim Cuijpers

Tijdens de tour staat het orkest onder leiding van dirigent Pim Cuijpers. “Afgelopen week heeft Pim tijdens een intensieve repetitieweek het orkest vertrouwd gemaakt met de stukken die we gaan spelen. Voor hem is het de eerste keer dat hij het Nesko dirigeert. Pim heeft orkestdirectie gestudeerd aan het conservatorium van Amsterdam. Momenteel is hij de vaste dirigent van het Nijmeegse studentenorkest CMC en van het symfonieorkest Musica Den Haag.”

Het concert in de Sint Jozefkathedraal begint maandagavond om 20.15 uur. Meer informatie en het aanschaffen van kaartjes vind je op deze website. De komende dagen treedt het Nesko onder andere op in Utrecht, Eindhoven en Leiden. De tour wordt zondag afgesloten in Amsterdam.