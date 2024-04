Negenhonderd motoren rijden door Stad: “De stilte verbreken” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Rond de negenhonderd motoren reden zaterdag door de stad waarmee zij deelnamen aan de zestiende editie van de Peringatan Ride Out. De enorme groep vertrok vanaf de Van Eedenstraat in de Wijert.

“Het was erg indrukwekkend om zoveel motoren voorbij te zien komen”, laat een nieuwsfotograaf weten. “Rond 10.30 uur begonnen de eerste motorrijders aan de tocht en rond 12.00 uur vertrokken de laatsten. De stoet trok behoorlijk wat publiek, waarbij er op verschillende plekken veel mensen langs de kant van de weg stonden.” Om 07.30 uur verzamelden de eerste motorrijders zich in de wijk. Kort voor vertrek vond er een herdenkingsmoment plaats. De motorrijders rijden van Groningen naar Almelo waarmee er aandacht wordt gevraagd voor de mensenrechtensituatie en uitbuiting op de Molukken. De tocht door Groningen verliep zonder problemen, wel ontstonden er op de A28 korte files.

Tekst gaat verder onder de video:

De motoren vertrokken vanuit De Wijert en rijden zaterdag via Hoogeveen naar Almelo. Video: Rieks Oijnhausen

Molukse vlag

Het idee om een motortocht te organiseren ontstond na de arrestatie van een groep Molukkers in 2007. Op de nationale familiedag Harganos op het eiland Ambon lieten ze tijdens een traditionele dans de Molukse vlag zien. Op de Molukken is deze vlag verboden omdat het staat voor de onafhankelijkheid. De groep werd opgepakt en kreeg hoge straffen uitgedeeld. De organisatie van de Ride Out spreekt van een schijnproces waarbij de groep in de aanloop naar de veroordeling gemarteld zou zijn.

Leegroof

De motortocht, die jaarlijks wordt gehouden, heeft als doel om de stilte te verbreken rond deze gevangenen. Maar er wordt ook aandacht gevraagd voor andere zaken: bijvoorbeeld de leegroof van de Molukken. Met goedkeuring van de Indonesische regering, maar tegen de wil van de Molukse bevolking, zijn multinationals op de eilanden volop bezig met landonteigening en ontbossing om er palmolieplantages te vestigen. Ook worden de wateren rond de eilanden met grote schepen leeggevist waardoor er tekorten in vis ontstaan voor de lokale bevolking.

Chris Soumokil

Tevens wordt met de Ride Out voormalig president van de Republiek van de Zuid-Molukken Chris Soumokil herdacht. Hij werd op 12 april 1966 geëxecuteerd door het Indonesische regime. De eilanden hebben lange tijd onder Nederlandse controle gestaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1942, overvielen de Japanners het eiland. Bij het verslaan van het Japanse keizerrijk in 1945 riep de Republiek Indonesië de onafhankelijkheid uit. Vijf jaar later kwam Ambon in opstand tegen president Soekarno van Indonesië, waarop de Republiek der Zuid-Molukken werd uitgeroepen. Vier maanden later vond er een invasie op Ambon plaats waarbij Indonesische strijdkrachten de controle overnamen.