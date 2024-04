Nattige ochtenden en drogere middagen tot aan het weekend, warme zaterdag ‘kan ons bijna niet ontgaan’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen schommelt het weerbeeld nog wat tussen opklaringen en bewolking met wat (lichte) regen. Maar vrijdag begint de temperatuur al op te lopen en daarna lijkt de lente echt in zwang, met op zaterdag aangenaam zomerse temperaturen.

Dat voorspelt Johan Kamphuis voor de komende dagen. De weerman ziet voor het weekend nog een aantal buien over ons gebied trekken, bij steeds hogere temperaturen. “Zaterdagochtend is het bewolkt en valt er nu en dan lichte regen”, aldus Kamphuis. De neerslag verdwijnt in de loop van zaterdagmiddag. Dan klaart het af en toe op. Het wordt 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Ook vrijdagochtend is, net als de ochtend ervoor, bewolkt. Vooral in de loop van de ochtend gaat het regenen. Gaandeweg de middag wordt het droog en met een doorbrekende zon wordt het 16 of 17 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig.”

Daarna volgt een ‘zwoele nacht’, stelt Kamphuis, met laagste temperatuur rond 13 graden. Zaterdag wordt een uitgesproken lentedag met een zomers randje, aldus de weerman: “Het wordt maar liefst 22 of 23 graden. Daarbij zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Een mogelijk verstorend systeem zoals tijdens het Paasweekend het geval was, ligt niet in de buurt. Deze warme dag kan ons bijna niet ontgaan. De vraag is vooral, hoeveel gaat de zon schijnen of wel: hoe dik zullen de overtrekkende sluierwolken zijn.”

De droge zaterdag biedt geen garanties op meer buienvrije dagen erna. “In de nacht naar zondag is er weer kans op een bui. Zondag trekt er wat bewolking over maar zijn er ook zonnige perioden, opnieuw met een kleine kans op een bui. Met 17 of 18 graden als maximumtemperatuur blijft het erg zacht. Mogelijk zet het zachte weer ook maandag door.”