Nagesh Amatsaleh verhuist van Be Quick naar Oranje Nassau

Nagesh Amatsaleh in actie. Foto: Oranje Nassau

Nagesh Amatsaleh (26) verhuist komende zomer van Be Quick naar Oranje Nassau. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt.

De aanvallende middenvelder speelde de afgelopen zes seizoenen voor Be Quick. Bij Oranje Nassau wordt hij herenigd met zijn voormalige ploeggenoot Djarni Leidelmeijer. Nagesh begon zijn voetbalcarrière bij GRC Groningen. Op jonge leeftijd stapte hij over naar de jeugd van FC Groningen en speelde aansluitend nog twee jaar bij Jong Cambuur. Daarna vertrok hij naar Be Quick.

“Ik kijk enorm uit naar het komende seizoen”

Nagesh woont in Selwerd en heeft de studie MBRT, Medische Beeldvorming en Radiotherapeutische technieken, aan de Hanze afgerond. Tegenwoordig werkt hij in het Martiniziekenhuis op de afdeling Nucleaire geneeskunde & Radiologie. Hij is blij met de verhuizing naar Oranje Nassau: “Het gesprek met de club heeft een positieve indruk op mij achtergelaten. De ambities, de speelstijl en het plezier van de huidige groep trekken mij erg aan. Ik ben toe aan een nieuwe omgeving en kijk dus enorm uit naar het komende seizoen. Ik hoop met mijn voetballende kwaliteiten en ervaring van waarde te kunnen zijn voor deze club.”

Erwin Heerlijn (Oranje Nassau): “Nagesh is een erg complete en mooie speler”

Ook bij Oranje Nassau zijn ze in hun nopjes. Hoofdtrainer Erwin Heerlijn: “Ik ben erg blij dat Nagesh voor ON heeft gekozen. We volgen hem al een paar seizoenen en het is een erg goede en multifunctionele speler. Daarnaast denken we dat hij als persoon erg goed in onze vernieuwde selectie past. Zijn energie, dynamiek en technische vaardigheid maakt Nagesh een erg complete en mooie speler.”