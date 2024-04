Muurschildering van kunstenaarsduo VAAF moet weg: “Het verhaal leeft nog steeds”

De muurschildering over omgekomen Iraanse vrouwen van kunstenaarsduo VAAF in ’t Koude Gat moet weg: de vergunning is verlopen. Het duo zoekt daarom een nieuw stukje muur.

“We hebben een jaar geleden dit schilderij gemaakt met de Iraanse gemeenschap”, zegt Lotte Masker van kunstenaarsduo VAAF. “We hadden toen een tijdelijke vergunning aangevraagd om het zo snel mogelijk op de muur te krijgen. Die tijdelijke vergunning konden we na een half jaar maar één keer verlengen. Dat hebben we gedaan, maar daarna zijn we verplicht om het weer in originele staat te herstellen.”

Het duo is dus op zoek naar een nieuw stukje muur, het liefst in de binnenstad. De muur hoeft niet kaarsrecht te zijn. “Zolang de structuur van de muur niet te heftig is, zoals een baksteen met een hele diepe voeg. Het belangrijkste is dat de gezichten goed herkenbaar zijn. We hebben echt te maken met portretten.”

VAAF maakte de schildering vorig jaar april naar aanleiding van het geweld van de Iraanse autoriteit tegen vrouwen. Veel vrouwen knipten uit protest hun haar en moesten dat soms met hun leven bekopen. Dat verhaal wil VAAF levend houden: “We hebben het verhaal samen met mensen uit de Iraanse gemeenschap geschilderd. Dat willen we straks opnieuw doen. De strijd voor een gelijke positie voor vrouwen ‘Women, life, freedom’ leeft nog steeds.”

VAAF staat niet te springen om weer een muur te schilderen waar een vergunning voor nodig is. Masker: “Een vergunning moet vooral voor monumentale panden. En als het oud is en het mag langer op de muur, dan moet het ook het verhaal vertellen van de buurt, in dit geval ’t Koude Gat.”

Wie tips heeft voor een geschikte muur kan contact opnemen met VAAF via info@vaaf.nl.