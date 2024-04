Motie om miljonairswoningen in Meerstad tegen te houden haalt bakzeil: “We hebben een goed plan ontwikkeld”

Foto: Koos Boertjens (noordinbeeld.nl)

Een motie om de bouw van vier waterrandvilla’s in Meerstad tegen te houden heeft het woensdagavond niet gehaald in de gemeenteraad. Verschillende partijen hebben problemen met het plan waarbij er volgens hun niet een goed participatieproces is doorlopen.

Het CDA, D66, Partij voor het Noorden, PVV en Stadspartij 100% voor Groningen vroegen met een motie het College om samen met de omwonenden naar een alternatief te zoeken dat wel past in het huidige bestemmingsplan. Jalt de Haan van het CDA: “De Blankehoeve hoeft de naam niet te veranderen. Afgelopen zaterdag was dit één van de gespreksonderwerpen in de voetbalkantine. Een geslaagde 1 aprilgrap van stadsblog Sikkom. Op 2 april had ik verwacht te zullen horen dat ook het bouwen van miljonairsvilla’s in Meerstad een grap zou zijn. PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP die instemmen met het bouwen van dure villa’s. Maar het bleef stil.”

Jalt de Haan (CDA): “Plan moet terug naar de tekentafel”

De Haan: “Met deze motie roepen wij het College op om dit plan terug naar de tekentafel te brengen en een plan te realiseren dat wel past in de omgeving. We hebben het over een deel van Meerstad waar mensen een woning hebben laten bouwen die ze tot in de puntjes ontworpen hebben zodat er in de toekomst van hun oude dag kunnen genieten. Voor hun woningen verrijzen nu villa’s. Dit is een inperking van hun privacy.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Het gaat om een kleine afwijking van het bestemmingsplan”

De fractie van de PvdA is niet overtuigd. Rico Tjepkema: “Door de bouw van deze miljonairswoningen (de bouw levert de gemeente veel geld op, red.) is het mogelijk om juist extra woningen voor mensen met een lager inkomen te bouwen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen, met welke portemonnee dan ook, in Groningen mag komen wonen. We hebben het bij dit plan over een kleine afwijking van het bestemmingsplan. Dat zullen we in de toekomst veel vaker tegen gaan komen. Gaat het CDA dan ook voor al die plannen liggen?”

Jalt de Haan: “De bewoners zien negen paalwoningen wel zitten”

De Haan is het daar niet mee eens: “Bij dit plan waren er betere opties geweest. Bewoners hebben ook betere opties aangedragen. Zij zien bijvoorbeeld negen paalwoningen wel zitten.” Rik Heiner van de VVD: “Zijn alle mogelijkheden eigenlijk wel goed onderzocht?” Tjepkema: “Tijdens een eerdere sessie over dit onderwerp is aangegeven dat er al veel onderzocht is. Dit was het beste plan. Met het geld dat we met dit plan verdienen is het mogelijk om veel betaalbare woningen te kunnen gaan realiseren in andere delen van Meerstad.” Kelly Blauw van de PVV: “Bewoners zijn ooit op deze plek gaan wonen met het idee dat ze een mooi uitzicht op het water hebben. Dat er geen nieuwbouw zou komen in de zichtlijnen. In Meerstad is genoeg ruimte. De villa’s kunnen toch ook elders gebouwd worden? Het participatietraject rommelt.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Er is interesse voor dit plan”

Wethouder Rik van Niejenhuis is het daar niet mee eens: “We hebben andere opties voldoende onderzocht. We hebben stedenbouwkundig gekeken wat er past. En waar is vraag naar. Aan de hand daarvan hebben we een goed plan ontwikkeld. Een plan waar ook interesse voor is. En daarbij hebben we goed geluisterd naar de geluiden uit het dorp, wat geresulteerd heeft in een wijzing van de plannen waarmee de huidige bewoners meer privacy en uitzicht krijgen. Dus het proces is goed geweest. De bewoners krijgen buren en dat hebben we op een passende manier gedaan.”

Elte Hillekens (GroenLinks): “Een goed participatietraject betekent niet dat ook iedereen tevreden is”

Elte Hillekens van GroenLinks: “Wij gaan tegen deze motie stemmen. Een goed participatietraject betekent niet dat iedereen ook tevreden is. Dat is nu eenmaal zo.” Niels Hilboesen van de Stadspartij: “Mijn fractie vindt dat er een groot verschil zit tussen hoe het College het ziet en hoe de bewoners er tegen aan kijken.” Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Het is belangrijk dat iedereen prettig moet kunnen leven. De participatie op dit onderwerp is niet goed geweest. Er had beter en meer met bewoners gekeken moet worden naar wat er wel kan.”

Uiteindelijk stemt een ruime meerderheid tegen de motie: 30 raadsleden stemmen tegen, 12 voor. Dit betekent dat de bouw van de miljonairswoningen kan beginnen.