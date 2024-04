Moedereend laat kroost veilig opgroeien in binnentuin van kapper

Overal lokt het gevaar voor jonge eendjes als ze uit hun ei zijn gekropen. Katten, reigers, snoeken en auto’s. Maar een moedereend heeft daar wat op gevonden.

Voor het vijfde jaar op rij is de eend neergestreken in de tuin van kapsalon Zus & Zo van Monique Hammink aan de Prinsesseweg. De volledig omsloten binnentuin is een veilige plek voor de moederkloek om haar elf kinderen voor de ergste gevaren te behoeden.

De jonge eenden zijn inmiddels oud genoeg om de wereld in te trekken. Medewerkers van de dierenambulance kwamen er vrijdag aan te pas om de dieren te vangen en naar het water te brengen. De eenden kunnen namelijk nog niet vliegen. Ze werden in de loop van de middag uitgezet in het Reitdiep.