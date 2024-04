Moeder uit Stad die medewerkster kinderdagverblijf beschuldigde van mishandeling zoontje nu zelf aangeklaagd voor ‘doxing’

Foto: Joris van Tweel

De vrouw die eerder dit jaar tevergeefs een medewerkster van een kinderdagverblijf in de Oosterparkwijk betichtte van mishandeling van haar 1-jarige zoontje, moet in september zelf in het beklaagdenbankje van de rechtbank in Stad plaatsnemen. De vrouw wordt door het OM beschuldigd van ‘doxxing’ van de desbetreffende medewerkster.

Dat meldt RTV Noord woensdagmiddag.

De moeder zocht eind januari de media op, door bij RTV Noord haar verhaal te doen. Een medewerkster van de kinderopvang waar haar zoontje naartoe ging, zou het éénjarige kind tot twee keer toe aan de haren hebben getrokken. Hoewel er ook vanuit de kinderopvang getuigen waren van zeker één vermeend incident, deed de kinderopvang geen aangifte. De medewerkster is inmiddels niet meer werkzaam bij de opvang. De vrouw deed wel aangifte, maar het OM vond onvoldoende bewijs voor de aanklacht (of er daadwerkelijk getrokken was aan de haren van het kind was niet duidelijk) en seponeerde de zaak.

De moeder liet het er niet bij zitten na dit nieuws en plaatste een foto van de leidster van de opvang op Facebook. Hoewel de vrouw de foto verwijderde op aandringen van een wijkagent, stapte de leidster ook naar de politie om aangifte te doen. Het OM maakt van deze zaak wel werk en in september moet de moeder voor de rechter verschijnen vanwege de beschuldiging van ‘doxxing’: het (online) verspreiden van persoonlijke gegevens om iemand, in dit geval de leidster, in een kwaad daglicht stellen.