Minder blik maar wel veel plasticdoppen en sigarettenpeuken bij opruimactie Stadspark: “Bewustwording”

In het Stadspark vond zaterdag in het kader van Lentekriebels een schoonmaakactie plaats. Buurtbewoners gingen gewapend met prikstok en vuilniszak op zoek naar zwerfafval. Een gesprek met Lucy Pijttersen van Stadspark Natuurlijk over het belang en de resultaten.

Hoi Lucy! Hoe belangrijk is deze actie?

“Die is heel belangrijk. We organiseren dit nu voor de vierde keer. Eén van die keren is niet doorgegaan omdat de actie toen eigenlijk te laat in het seizoen plaatsvond waardoor de belangstelling minimaal was. Wij vinden het wel belangrijk dat er genoeg mensen op af komen zodat je ook echt een verschil kunt maken.”

Hoe is de actie gisteren verlopen?

“De actie was succesvol. In de ochtend, rond 09.45 uur, verzamelden we bij de kinderboerderij in het Stadspark. Met een groep van tien mensen zijn we vervolgens het Stadspark ingetrokken. Hadden we graag meer mensen bij de actie gehad? Ja, absoluut. Maar in de aanloop naar deze dag merkten we dat we best wel wat concurrentie hadden. Er was bijvoorbeeld ook een opruimactie in de Zeeheldenbuurt en in de Rivierenbuurt. En dat is natuurlijk geweldig, maar iemand kan maar op één plek tegelijkertijd zijn.”

Hebben jullie veel zwerfafval opgeruimd?

“In vergelijking met de voorgaande keer zijn we beduidend minder blikjes tegengekomen. En dat is een mooie constatering. Ook een logische constatering want op blikjes zit tegenwoordig statiegeld. En daarvan zie je dat dit dus zijn werk doet. We kwamen echter wel veel plasticdoppen tegen. En in mindere mate ook een hoeveelheid plastic flessen. Een flesje wordt opengedraaid waarbij als eerste de dop wordt weggegooid. Bij flesjes is men klaarblijkelijk toch sneller genegen om dit in een afvalemmer te deponeren.”

Zijn jullie daarnaast nog opmerkelijke zaken tegengekomen?

“Nee. Behalve dat we bij de zitbankjes in het park een flinke hoeveelheid wietzakjes en peuken tegen zijn gekomen. Toevallig hoorde ik in het radioprogramma Vroege Vogels (BNNVARA) op NPO Radio 1 vanochtend hier een reportage over dat peuken erg slecht zijn voor het milieu. In de peuken zitten veel giftige stoffen zoals benzeen en nitrosaminen. En dat geldt ook voor de filters die achterblijven waar veel microplastics in zitten. Het zijn materialen die niet door de natuur worden opgeruimd en daardoor wel in de kringloop terecht komen.”

Je kunt dan zeggen het is maar een kleine peuk …

“Klopt. Maar het zijn heel veel peuken. En al die peuken samen vormen een grote berg. Wat dat betreft zouden we op dit vlak meer bewustwording willen zien. Als je een sigaret rookt dan is dat helemaal prima, dat is je eigen keuze. Maar het zou fijn zijn als je een manier vindt dat je de peuken niet achterlaat in de natuur. Dat zou wat ons betreft echt een wens zijn.”

Als je alles bij elkaar optelt, hebben jullie nu meer of minder opgehaald in vergelijking met eerdere edities …

“Wij denken minder. En dat heeft vooral met de weersomstandigheden te maken. Het is nu 21 april, maar eigenlijk is er dit jaar nog geen enkele mooie dag geweest. Het Stadspark wordt nog niet druk bezocht. Wat dat betreft komt deze schoonmaakactie misschien ook wat te vroeg. Dat had misschien later gemoeten, maar zoals gezegd hebben we deze actie gehouden in het kader van Lentekriebels van de gemeente en die campagne loopt binnenkort af.”

Komt er in de herfst weer een actie?

“Dat is wel ons plan. Afgelopen jaar vond die actie in november plaats en dat was eigenlijk te laat. Ons idee is om dit nu wat eerder te gaan organiseren, in oktober. En het zou mooi zijn als we dan nog meer mensen op de been weten te krijgen, hopelijk ook wat meer jongeren die we dan hier bij kunnen betrekken.”