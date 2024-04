Met ‘Wintergoud’ keert ijsbaan terug op Grote Markt, waarschijnlijk met reuzenrad erbij

Foto: Kimberley Blaak

Het winterprogramma in Groningen wordt groter en meer met elkaar elkaar verbonden. Onder aanvoering van de gemeente Groningen gaat een ruim dozijn aan organisaties de komende jaren zorgen voor meer reuring in Stad tijdens de winter. Duidelijk is dat daarmee de ijsbaan terugkeert op de Grote Markt, maar er is meer in de maak.

De gemeente is al sinds de zomer bezig om, samen met inwoners, bedrijven en organisaties, meer samenhang te brengen in het Stadse winterprogramma. Uit eerder onderzoek bleek al dat het huidige aanbod te schraal is, met alleen WinterWelvaart, de kerstboom en het aftelmoment op de Grote Markt.

Burgemeester Koen Schuiling liet woensdag aan de gemeenteraad weten dat een kleine twintig organisaties (naast de gemeente) daar verandering in willen brengen. De Groningen City Club, Lutje Lokaal, Forum, Museum aan de A, WinterWelVaart, Stichting Winterstad Groningen, Marketing Groningen, Stadskerk, horecaondernemersverenigingen, Sport 050, ACLO, Bij Vrijdag, Golazo, Marketing Groningen en de organisator van de Zweedse Kerstmarkt gaan samenwerken binnen ‘Wintergroud’.

IJsbaan keert terug, reuzenrad in de planning

Editie één van Wintergoud levert in ieder geval op dat de ijsbaan terugkeert op de Grote Markt tijdens de winterperiode. Een vergunning daarvoor is inmiddels in aanvraag. Maar volgens Stadsblog Sikkom is er meer. Een reuzenrad op de Grote Markt zou in de planning staan. Daarnaast krijgt WinterWelVaart, waarvan ook de gemeente dit jaar al stelde dat het uit zijn jasje was gegroeid aan het Hoge en Lage der A, een uitbreiding richting de binnenstad. De middenstand van Groningen moet deze verbindingsstroken gaan vullen met activiteiten en standjes.

Marketing Groningen moet zich nu gaan bezighouden met het samenstellen van een campagne rond de nieuwe winterprogrammering. Schuiling stelt dat het nadrukkelijk de bedoeling is dat ook winteractiviteiten in wijken en dorpen kunnen meeliften op Wintergoud.