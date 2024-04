Meisje ten val in Haren en komt met voet bekneld te zitten in fietswiel

Foto: Sander Bolhuis - 112groningen.nl

Een meisje is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Kerkstraat in Haren. Dat meldt een nieuwsfotograaf van de website 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur ter hoogte van de supermarkt. Het meisje was op haar fiets onderweg. Door nog onbekende oorzaak kwam ze ten val. Tijdens de val kwam ze met haar voet bekneld te zitten tussen de spaken van het wiel. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Omdat het hen niet lukte om het meisje te bevrijden werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Brandweerlieden hebben door redgereedschap te gebruiken het slachtoffer kunnen bevrijden.

Het meisje is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Voor dit gebeurde kreeg ze van de brandweermensen een traumabeer. Dit is een knuffelbeer die standaard op de wagens van onder andere de brandweer aanwezig zijn. Wanneer kinderen betrokken zijn bij een ongeluk of een brand krijgen zij een knuffelbeer die troost moet bieden.