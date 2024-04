Marktondernemers krijgen tot 2030 de tijd voor zero-emissiezone

Marktondernemers krijgen vijf jaar meer tijd in voorbereiding op de zero-emissiezone. Dat heeft het gemeentebestuur bepaald.

Vanaf 1 april volgend jaar geldt voor de binnenstad een zero-emissiezone. Binnen die zone mogen alleen bedrijfs- en vrachtauto’s rijden die uitstootvrij zijn. Uit onderzoek naar de voertuigen van marktondernemers blijft dat voor het grootste deel van de markt lastig is om volgend jaar al de overstap naar zero emissie te maken.

Na overleg met de ondernemers komt de gemeente nu met een voorstel voor een jaarlijkse ontheffing tot 2030. Alle marktkooplieden, vaste standplaatshouders en seizoenplaatshouders kunnen die ontheffing tot 2030 jaarlijks aanvragen. De gemeente heeft dit besloten vanwege het gebrek aan geschikte uitstootvrije voertuigen en de lange afschrijftermijnen van de huidige voertuigen.

Bovendien is de markt een belangrijke economische trekker in de binnenstad. Marktondernemers hebben ook geen of weinig alternatieven dan het verkopen van hun waren binnen de zero emissiezone. Die zone wordt ingevoerd om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor voetgangers en fietsers.