Man en vrouw aangehouden in binnenstad met negentien bolletjes cocaïne

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag twee personen aangehouden in de binnenstad vanwege het in bezit hebben van cocaïne. Dat meldt de politie op sociale media.

“De twee, een 20-jarige man uit Groningen en een 20-jarige vrouw uit Veendam, probeerden op een slimme manier een tasje met drugs door te geven”, schrijft de politie. De slimme manier was echter niet zo slim als dat ze zelf bedacht hadden: “Het was te opvallend waarop ze betrapt werden. Wij hebben het duo aangehouden. In het tasje bleken negentien bolletjes cocaïne te zitten.”

De twee zijn overgebracht naar het politiebureau waar ze zaterdag verhoord zullen worden. Cocaïne behoort tot de harddrugs. Het verhandelen of verkopen van deze drugs is verboden en strafbaar.