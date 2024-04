Man die over benen cafébaas reed op Meeuwerderweg hoort tien maanden cel eisen

Foto: google maps

Het Openbaar Ministerie wil dat een 34-jarige man uit Muntendam tien maanden celstraf krijgt. De Muntendammer reed in april 2022 over de benen van de eigenaar van een café aan de Meeuwerderweg met een auto.

Volgens RTV Noord en DvhN heeft het OM de Muntendammer poging tot doodslag ten laste gelegd. De man wordt ook verdacht van autodiefstal. Met dit gestolen voertuig zou hij in Zuidbroek tegen een woning zijn gecrasht en vervolgens zijn weggelopen. Ook verdenkt het OM de man van een mishandeling.

Het incident aan de Meeuwerderweg vond plaats op zaterdag 2 april 2022, rond de klok van 21.00 uur. De bestuurder zou voor het ongeluk al stennis hebben lopen schoppen bij een supermarkt, waar hij vrouwen lastig viel. De bestuurder van de auto zou, na het terras te zijn opgereden, uitgestapt zijn.

Na een vrouw te hebben bedreigd zou de kroegeigenaar van café Boone, samen met andere mensen, hebben geprobeerd de situatie te kalmeren. Vervolgens stapte de Muntendammer weer in de auto. Door het dichtslaan van het autoportier kwam de kroegbaas op de grond terecht, waarna zijn benen werden overreden toen de verdachte probeerde weg te komen. De kroegbaas werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De Muntendammer werd dezelfde avond nog opgepakt.

De verdachte was tijdens het incident onder invloed en de advocaat van de inmiddels 34-jarige verdachte stelt dat zijn cliënt verstandelijk beperkt is en lijdt aan verslavingen. Ook beroept de verdachte zich op noodweer, omdat cafébezoekers (FC Groningen fans, die hun club net zagen verliezen tegen Ajax) de Muntendammer te lijf zouden zijn gegaan. Daardoor zou de verdachte niet door hebben gehad dat de kroegbaas onder zijn auto terecht was gekomen.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.