‘Maandag zonnige perioden, komende dagen bewolking maar ook zon’

Foto: Gijs Bouman

Op maandag hebben we zonnige perioden. De komende dagen neemt de bewolking toe en is er ook kans op wat regen.

Maandag begint de dag wisselend bewolkt. Zo af en toe laat de zon zich zien maar er is ook bewolking. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen wordt het 15 of 16 graden. In de middag kan er een klein buitje vallen. De nacht van maandag op dinsdag verloopt wisselend bewolkt. Wanneer het helder is kan het afkoelen naar zo’n 12 graden. In de late nacht, of vroege ochtend, is er kans op een bui.

Ook dinsdagochtend is er kans op een bui. In de middag wordt het droger en komt de zon weer tevoorschijn. Bij een matige tot stevige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 13 graden. Op woensdag zijn de veranderingen klein al lijkt het dan droog te blijven en is er wat meer ruimte voor de zon. Dan wordt het 11 of 12 graden.