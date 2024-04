Maandag spectaculaire hijsklus bij Julianabrug, Ring-Zuid zet koffie en thee klaar voor kijkers

Komende maandagochtend worden de laatste liggers voor de nieuwe Julianabrug ingehesen over het Noord-Willemskanaak. Dat belooft volgens Aanpak Ring-Zuid een spectaculaire operatie te worden die het kijken waard is.

De liggers zijn de liggende delen van de brug, waar straks het verkeer overheen rijdt. “Het plaatsen van de liggers van de Julianabrug is een spectaculair gezicht, maar ook een grote mijlpaal in het project. Nadat de brug klaar is, kunnen we de zuidelijke ringweg aan de kant van het Vrijheidsplein verbinden met de kant van het Julianaplein.”

De liggers gaan maandag in fases geplaatst worden, tussen 07.00 en 09.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur. Volgens Aanpak Ring-Zuid zijn de grote werkzaamheden het beste te volgen vanaf de fietsenparkeerplaats van roeivereniging Gyas aan het Hoornsediep. Let op: kom op de fiets of lopend. Parkeren is niet mogelijk. Aanpak Ring-Zuid zet koffie en thee klaar voor bezoekers.