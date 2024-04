“Maandag opklaringen maar ook een enkele bui, komende dagen kil met in de nachten vorst”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan kil verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis verandert het weerbeeld in de tweede helft van de week wanneer de wind naar het zuiden gaat draaien waarbij het op Koningsdag mogelijk 15 graden gaat worden.

“Maandag zijn er flinke opklaringen, afgewisseld door stapelwolken en valt er een verspreide (hagel) bui”, vertelt Kamphuis. “Het is fris bij 8 of 9 graden als maximumtemperatuur en er waait een matige wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 3 of 4. In de nacht van maandag op dinsdag is het helder en rustig en wordt het koud met op veel plaatsen een graad vorst. Vlak boven de grond is kans op matige vorst met minima rond de -5 graden.”

Dinsdag en woensdag

“Dinsdag zijn er eerst opklaringen en neemt de bewolking geleidelijk aan toe. In de namiddag of avond volgt vanuit het noordwesten wat regen. Het is kil bij 9 graden en er waait zwakke of matige wind uit westelijke richtingen. In de nacht naar woensdag zijn er opklaringen en liggen de minima opnieuw dichtbij het vriespunt met kans op grondvorst. Woensdag wisselen felle opklaringen en enkele (hagel) buien elkaar af. Het blijft koud met 9 graden als maximumtemperatuur. De noordwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag weer temperaturen rond het vriespunt.”

Donderdag

“Donderdag zijn de veranderingen klein al lijkt de kans op een bui af te nemen. Verder is er geregeld zon en word het iets milder met 11 graden als maximumtemperatuur. Verder is het vrij kalm weer. Vrijdag neemt de kans op een paar buien weer toe en juist tijdens Koningsdag lijkt het allemaal weer wat vriendelijker te worden. Er is meer zon, de kans op een bui is aanwezig maar een verregende dag wordt het zeer waarschijnlijk niet en bij rustige condities wordt het ook milder bij een graad of 15.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.