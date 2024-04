“Maandag opklaringen en stapelwolken, woensdag zomers warm met 25 graden”

De temperatuur zit de komende dagen in de lift. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op woensdag mogelijk 25 graden worden.

“Maandag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 18 graden bij een zwakke of matige zuidelijke wind, kracht 2 tot 3. In de nacht van maandag op dinsdag minimumtemperaturen rond 10 graden.

Dinsdag is het warm en droog lenteweer. Het wordt 22 graden en er zijn flinke perioden met zon, naast een paar overtrekkende velden met hoge bewolking. De wind uit het oosten tot zuidoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.”

“Woensdag wordt het zomers met veel zon en een tot 24 of 25 graden oplopende temperatuur. De oostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Ook de nachten worden steeds minder koel met 12 of 13 graden. Donderdag staat er wat meer wind uit het oosten, komen er een paar stapelwolken voor maar het blijft warm lenteweer bij 22 graden. In de avond en in de nacht van donderdag op vrijdag is er kans op een bui.

Vanaf vrijdag is de situatie onzeker. Koele lucht zet de aanval in, maar of die uiteindelijk weet door te dringen tot ons gebied is onduidelijk. Het is ook mogelijk dat de warme lucht zich weet te handhaven. Tijdens het weekend neemt de kans op een bui toe en lijkt de temperatuur ergens tussen de 17 en 21 graden uit te komen.”

