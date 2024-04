“Maandag onstuimig met fikse buien, vanaf woensdag weer vaker de zon”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen verlopen grijs en regenachtig waarbij het op maandag flink onstuimig is. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis laat vanaf woensdag de zon zich weer vaker zien, maar dat betekent niet dat het ook direct warmer wordt.

“Maandag passeert een actieve storing met in de loop van de ochtend, in de middag en ook in de avond enkele fikse buien”, vertelt Kamphuis. “Daarbij is er kans op een slag onweer, zware windstoten tot 80 of 90 kilometer per uur en later ook met hagel. Het wordt 9 of 10 graden. Tijdens de buien zakt de temperatuur naar een graad of 4. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot krachtig en draait in de middag naar het westen om langzaam aan af te nemen. Langs de Wadden is de wind krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In de nacht van maandag op dinsdag zijn er buien en ligt de minimumtemperatuur rond de 4 graden.”

“Dinsdag wisselen een paar felle opklaringen en enkele buien elkaar af. Daarbij is nog altijd kans op hagel en misschien wel een vlokje smeltende sneeuw. Het is koel bij 9 graden en de wind uit het noordwesten is matig, windkracht 3 tot 4. Woensdag is het eerst half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In de loop van de dag verdwijnt de neerslag en gaat de zon vaker schijnen. Het wordt 9 graden bij kalm weer. In de nacht van woensdag op donderdag minima rond het vriespunt en op uitgebreide schaal grondvorst.”

“Donderdag is het overwegend droog met zonnige perioden maar vrijdag zijn de buien terug. Het blijft beide dagen koel bij 10 of 11 graden. Tijdens het weekend mogen we hopen op een droger weertype met een licht stijgende temperatuur en af en toe zon. Maar of het helemaal droog gaat worden?”

