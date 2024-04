Lycurgus zet grote stap richting finale

Nova Tech Lycurgus is aan een prima serie bezig. De ploeg van coach Arjan Taaij won donderdag in eigen huis ook de tweede wedstrijd tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn. Het werd 3-0.

Moest de vorige wedstrijd nog beslist worden in een vijfde set, donderdag hadden de Groninger volleyballers aan drie sets genoeg om de tegenstander te verslaan. Daarvan waren alleen de eerste twee spannend. De sets eindigden in 25-22, 25-23 en 25-14.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 2-0 voor Lycurgus. Komende zaterdag is er weer een wedstrijd in Apeldoorn. Wanneer Lycurgus die wint, staat de ploeg in de finale; anders is er zondag weer een wedstrijd in Martiniplaza. De andere halve finale gaat tussen Numidia VC Limax uit Linne en Active Living Orion uit Doetinchem. Daar is de stand 1-1.