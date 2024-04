Lycurgus wint eerste kwartfinaleduel van SSS

Nova Tech Lycurgus heeft woensdagavond in eigen huis het eerste duel van de kwartfinale van de play-offs om de landstitel gewonnen. Gemakkelijk ging het niet tegen Simplex SSS uit Barneveld, maar de Groninger volleyballers pakten toch de winst: 3-1.

Al in de eerste set was duidelijk dat de Barnevelders, de nummer 2 van de degradatiepoule, weinig onderdeden tegen de Groningers. Lange tijd waren de verschillen klein, en Lycurgus wist het derde setpunt te pakken: 26-24. Ook in de tweede set waren de ploegen aan elkaar gewaagd, maar ineens liepen de gasten uit van 19-21 naar 20-25.

De derde set was eveneens spannend, en die ging uiteindelijk weer naar de thuisploeg, met 25-23. In de vierde set stond Lycurgus voortdurend een paar punten voor, en de set eindigde in 25-20.

Komende zaterdag speelt de ploeg van coach Arjan Taaij de returnwedstrijd in Barneveld. Wint Lycurgus die wedstrijd, dan gaat de ploeg door naar de halve finale, anders volgt er zondagmiddag een beslissingswedstrijd in Martiniplaza.