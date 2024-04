Lycurgus verliest weer en moet vijfde wedstrijd spelen

Nova Tech Lycurgus heeft zichzelf zondagmiddag een slechte dienst bewezen. In eigen huis verloren de Groninger volleyballers met 0-3 van Draisma Dynamo uit Apeldoorn en daarmee is de stand in de halve finale nu 2-2.

In de eerste set was de thuisploeg al niet opgewassen tegen Dynamo, dat de set eenvoudig met 18-25 won. De tweede set was zeer spannend, maar ook die ging uiteindelijk naar de gasten, met 28-30. Datzelfde gold voor de derde set, die eindigde in 23-25.

Door dit resultaat is er nu een vijfde en beslissende wedstrijd nodig tussen de twee ploegen. Die wedstrijd wordt komende woensdagavond (20.00 uur) gespeeld in Apeldoorn. De winnaar plaatst zich voor de finale.